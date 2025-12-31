Attualità

Venezia, cadavere in un campo con colpo d’arma da fuoco alla testa

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il cadavere di un giovane di circa 30 anni è stato trovato oggi, mercoledì 31 dicembre, in una zona in aperta campagna a Mira nel Veneziano. Sul corpo, non ancora identificato, una grossa ferita alla testa, che si pensa possa essere stata causata da un'arma da fuoco. A notare il corpo a terra è stato un passante, che ha poi avvisato i carabinieri.  Gli investigatori propendono per l'ipotesi dell'omicidio perché accanto al cadavere l'arma non è stata trovata. Si attende l'arrivo sul posto del medico legale. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Quindicenne scomparsa da Ostia, ricerche in corso per Melissa Manfredi

4 minuti fa

Gli auguri-lampo di Putin per Capodanno: “Russia crede in vittoria”

20 minuti fa

“Russia invincibile, Zelensky idiota”, New York Times svela il ‘vero Trump’ sulla guerra

26 minuti fa

Mel Gisbon e Rosalind Ross si separano: “Continueremo a essere i migliori genitori per Lars”

30 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio