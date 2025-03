Venezia, barca centra una briccola in laguna: morta una donna

(Adnkronos) – Una donna veneziana di 56 anni è morta oggi pomeriggio nella laguna di Venezia, a seguito dello schianto contro una briccola della barca a bordo della quale si trovava con altri due uomini, entrambi di 45 anni, ricoverati entrambi all'ospedale civile di Venezia ma uno dei due in condizioni più gravi. L’incidente nautico è avvenuto verso le 16.30, mentre stavano percorrendo il canale tra Ca' Noghera e l’isola di Torcello, all’altezza dell’aeroporto Marco Polo. Per il violento impatto della barca contro una briccola che serve a delimitare i canali navigabili all'interno della laguna, due dei tre occupanti sono stati sbalzati fuoribordo e sono finiti in acqua. Tra i due c’era anche la 56enne che è morta, nonostante i lunghi tentativi di rianimazione da parte del medico dell'idroambulanza del Suem 118. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco con un'autopompa lagunare, i sommozzatori e l'elicottero. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Marzo 2025