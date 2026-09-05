Venezia 83, l’attesa dei fan per gli Oasis: “Qui dall’alba per i fratelli Gallagher”

(Adnkronos) – La lunga attesa dei fan degli Oasis è già iniziata. Davanti al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, i più temerari si sono accampati fin dalle prime luci dell’alba. L'obiettivo è uno solo: accaparrarsi uno scatto, un video o anche solo un saluto dai fratelli Gallagher, che oggi arriveranno al Lido per la presentazione del documentario ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger'. Tra le transenne, un gruppo di ragazze arrivate da tutta Italia incarna la devozione per la band di Manchester. “Siamo arrivate stamattina, abbiamo preso il traghetto alle cinque”, raccontano in coro. La loro provenienza è la mappa della passione: “Io arrivo da San Benedetto del Tronto, lei da Pordenone, e poi ci sono Bologna e Trento”. Quando gli si chiede se sono fan, la risposta è quasi un grido di orgoglio: “A dir poco. Siamo delle ‘Madferit’”, dicono usando il soprannome storico dei seguaci degli Oasis. La loro è una fede che le ha portate a seguire la reunion dello scorso anno in tutta Europa: “Sì, sono andate a due date: Londra e Dublino”, dice una. “Io sono andata a Manchester il giorno del mio compleanno”, aggiunge un'altra. Ma l'attesa di oggi è carica di un'aspettativa ancora più grande, alimentata dai misteriosi teaser apparsi sui social della band. “Ogni giorno esce un video enigmatico che, secondo noi, rappresenta una data del tour. Oggi verso le cinque, mentre saremo qui, uscirà quello nuovo e staremo a decifrarlo in diretta”. La giornata sarà lunga, ma non è un problema: “Siamo in buona compagnia”. E quando si parla di canzoni preferite, parte un elenco che è la colonna sonora della loro vita: “Io ho qui il singolo di ‘Whatever’, il primo che ho comprato, quindi è la mia preferita”, dice una di loro mostrando con orgoglio la copertina. Le altre si aggiungono, citando in ordine ‘Don't Look Back in Anger’, ‘Champagne Supernova’ e l’immancabile ‘Wonderwall’.

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Pubblicato il 5 Settembre 2026