Venezia 83 apre con George Clooney e il Leone alla Carriera. Moretti primo italiano a scendere in gara

(Adnkronos) – Sarà un’apertura da grande evento quella della 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il Lido si accenderà mercoledì 2 settembre con la cerimonia inaugurale condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, ma soprattutto con il momento più atteso della serata: la consegna del Leone d’Oro alla carriera a George Clooney, omaggio a una delle figure più amate del cinema internazionale, protagonista di una lunga stagione tra Hollywood, regia e impegno civile. Subito dopo il tributo, la Mostra entrerà nel vivo con il primo film del Concorso, 'Ink' di Danny Boyle, interpretato da Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy, mentre la sezione Orizzonti inaugurerà il proprio percorso con 'La ragazza con la Leica' di Alina Marazzi, con Emilia Schüle, Aaron Altaras e Luna Wedler. Ma Venezia 83 avrà anche un cuore italiano fortissimo. Il primo titolo italiano a scendere in gara sarà quello di Nanni Moretti: sabato 5 settembre 'Succederà questa notte', con Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot e lo stesso Moretti, sarà uno degli appuntamenti più attesi della competizione per il Leone d’Oro. La stessa giornata offrirà uno dei momenti più pop del festival: in serata arriverà fuori concorso 'Oasis: Don’t Look Back in Anger', il documentario di Dylan Southern e Will Lovelace dedicato alla band dei fratelli Gallagher, un tuffo nella storia del britpop e nell’epopea musicale degli Oasis: la presenza di Liam e Noel sul red carpet sarà da urlo, richiamando fan da tutto il mondo La vigilia del Festival, martedì 1 settembre, sarà affidata alla memoria del cinema italiano con la cerimonia di preapertura e la proiezione di 'Col cuore in gola' di Tinto Brass, interpretato da Jean-Louis Trintignant ed Ewa Aulin, appuntamento della sezione Venezia Classici. La competizione, dopo l'apertura in grande stile, proseguirà giovedì 3 settembre, giornata che porterà in Laguna due grandi autori internazionali: Martin McDonagh con 'Wild Horse Nine', interpretato da John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Tom Waits e Werner Herzog con 'Bucking Fastard', che riunisce Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom e Domhnall Gleeson. Fuori concorso sarà invece il momento del cinema italiano con 'Nessun dolore' di Gianni Amelio, con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Sempre nella stessa giornata, la sezione non fiction proporrà 'Everest: The Other Side' di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, dedicato alla sfida della montagna più alta del mondo. Venerdì 4 settembre il Concorso proseguirà con il cinema di Shinya Tsukamoto e il suo 'Nelson San, Anata wa Hito wo Koroshimashitaka? (Mr. Nelson, Did You Kill People?)', con Geoffrey Rush e Lily Franky, e con '15/18 (A Place to Heal)' di Cédric Kahn. Fuori concorso arriveranno invece 'The Basics of Philosophy' di Paul Schrader, con Jack Huston e Bill Pullman, e 'Jupiter' di Alexandre Smia. Una giornata particolarmente intensa anche per il documentario, con il lungo progetto di Julia Loktev 'My Undesirable Friends: Part II – Exile'. Sabato 5 settembre sarà uno dei momenti più attesi dell’intera Mostra. In Concorso arriverà dunque Nanni Moretti e sarà anche una giornata dal forte richiamo popolare perchè il festival cambierà ritmo con gli Oasis. Nello stesso giorno sarà presentato anche 'Primetime' di Lance Oppenheim, con Robert Pattinson e Phoebe Bridgers, mentre fuori concorso fiction arriverà 'Father Joe' di Barthélémy Grossmann con Kiefer Sutherland e Al Pacino.

Domenica 6 settembre il Concorso proporrà tre titoli di grande interesse: 'The Echo Chamber' di Andrea Pallaoro, con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon; 'Kvinde Ukendt (Woman Unknown)' di May el-Toukhy; e 'Possible Love' del coreano Lee Chang-dong. Il programma fuori concorso guarderà invece all’arte e alla cultura con 'From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor' di Wim Wenders, 'Holy Wood Dust' di Victor Kossakovsky e la prima parte della 'Biografía de Jorge Luis Borges' di Mariano Llinás. Lunedì 7 settembre sarà la giornata di un altro grande omaggio: l'attrice Ellen Burstyn riceverà il Leone d’Oro alla carriera, confermando il legame della Mostra con le figure che hanno segnato la storia del cinema. A seguire, la proiezione del cortometraggio 'Flesh Impact' di Maggie Gyllenhaal, presidente della giuria del Concorso, che vede come protagonisti Burstyn, Dakota Johnson e Peter Sarsgaard. In gara arriveranno 'L’estranea' di Paolo Strippoli, con Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Valeria Bruni Tedeschi, e 'Look Back' di Hirokazu Kore-eda. Martedì 8 settembre sarà invece il giorno di grandi star internazionali: Florian Zeller porterà in Concorso 'Bunker', con Penélope Cruz e Javier Bardem, mentre Casey Affleck presenterà 'Company', con Nick Nolte e Ben Mendelsohn. Tra gli appuntamenti fuori concorso spicca 'Musk' di Alex Gibney, documentario dedicato alla controversa figura dell’imprenditore americano, e 'Joie de vivre', il doc di 7 ore firmato da Luca Guadagnino su Bernardo Bertolucci.

Mercoledì 9 settembre il cinema italiano tornerà protagonista con 'Il fuoco che ti porti dentro' di Edoardo De Angelis, interpretato da Vanessa Scalera e Lino Musella, affiancato in Concorso da 'Un bon petit soldat' di Stéphane Brizé con Alba Rohrwacher e Vincent Lindon. La giornata proporrà anche l’ambizioso 'Dau' di Ilya Khrzhanovsky, opera di lunga durata tra i titoli più singolari della selezione e 'Place to be' di Kornel Mundruczo (fuori concorso) con Pamela Anderson e Taika Waititi. Giovedì 10 settembre sarà il momento di Mario Martone, fuori concorso con 'Scherzetto', interpretato da Toni Servillo e Serena Rossi, mentre in gara arriverà 'Un peu avant minuit' di Nicolas Pariser. La giornata comprenderà anche: 'Be Brave' di Francesco Carrozzini sul fondatore di Diesel Renzo Rosso, il primo lungometraggio documentario italiano interamente lavorato con l'intelligenza artificiale; e la serie HBO Max 'Peccato' scritta e interpreta da Emanuela Fanelli con la regia di Valerio Vestoso. Il cast riunisce numerosi protagonisti dello spettacolo italiano. Venerdì 11 settembre la Mostra si avvicinerà alla conclusione con 'Ritorno a Buenos Aires' di Marco Bechis in Concorso, interpretato da Adriano Giannini e Ana Celentano, e con 'Kami Nour (A Bit of Light)' di Ali Asgari. Fuori concorso arriveranno il documentario 'What Love Builds' di Russell Crowe e 'Nino . Un film su Nino Rota' di Walter Fasano, omaggio al grande compositore italiano. Sabato 12 settembre sarà il giorno della chiusura e della consegna dei premi. Dopo la cerimonia finale, il film di chiusura sarà 'Dio ride' di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando. Nel pomeriggio spazio anche a 'Il desiderio di essere inutile – Hugo a Venezia', progetto speciale realizzato in collaborazione con la Settimana della Critica e le Giornate degli Autori. (di Paolo Martini e Lucrezia Leombruni)

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Pubblicato il 7 Agosto 2026