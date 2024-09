Venezia 81, l’attesa è alle stelle: arrivano i ‘lupi’ Brad Pitt e George Clooney

(Adnkronos) – Il Lido è in fermento: oggi è il giorno di Brad Pitt e George Clooney, attesi alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare, fuori concorso, il loro ultimo film insieme, ‘Wolfs’. La commedia d'azione diretta da Jon Watts (regista dei blockbuster ‘Spider-Man: Homecoming’, ‘Spider-Man: Far From Home’) vede i due divi hollywoodiani nei panni di due ‘lupi solitari’, fixer professionisti che si ritrovano a dover collaborare per far sparire le tracce di un crimine. "Dopo sette anni passati tra grattacieli e multiversi, volevo tornare con i piedi per terra", ha dichiarato Watts, descrivendo Wolfs come un action adrenalinico e ricco di humor nero.

Ma la giornata a Venezia è ricca di appuntamenti: in concorso saranno presentati "The Brutalist" di Brady Corbet, con Adrien Brody, Guy Pearce e Felicity Jones, che racconta la storia vera dell'architetto ebreo László Tóth emigrato dall'Ungheria negli Stati Uniti nel 1947, e 'Ainda estou aqui (I'm Still Here)' di Walter Salles, ambientato nel Brasile del 1971 durante la dittatura militare. Fuori concorso, oltre a 'Wolfs', sarà presentato anche 'Se posso permettermi – Capitolo II' di Marco Bellocchio, che torna a raccontare la storia di Fausto, un uomo immobile e apatico alle prese con una serie di visite surreali.



Pubblicato il 1 Settembre 2024