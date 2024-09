Venezia 81, apertura con Sangiuliano e chiusura con Giuli: al festival il ‘cambio della guardia’ tra ministri

(Adnkronos) – 'Cambio della guardia' al Lido: dopo l'apertura affidata all'ormai ex ministro Gennaro Sangiuliano, sarà il suo successore Alessandro Giuli, nominato ieri, a chiudere l'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Giuli, fresco di giuramento al Quirinale dopo le dimissioni del suo predecessore, presenzierà questa sera alla cerimonia di premiazione dei Leoni d'Oro, segnando così la sua prima uscita pubblica da ministro. Un debutto che si tinge di curiosità, considerando che lo stesso Giuli ha presenziato all'inaugurazione della Mostra, in qualità di presidente della Fondazione Maxxi. Non è la prima volta che la Mostra del Cinema di Venezia si trova ad affrontare una situazione simile: già nel 2019, infatti, si era verificato un cambio della guardia tra l'allora ministro Alberto Bonisoli, presente all'apertura, e Dario Franceschini, appena nominato, chiamato a chiudere l'edizione. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Settembre 2024