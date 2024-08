Venezia 81 al via, fan in attesa per Tim Burton e Jenna Ortega

(Adnkronos) –

Prende il via oggi, 28 agosto, l’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Un festival dai grandi numeri, con grandi star, registi e film attesissimi. Sul red carpet sfileranno Brad Pitt, George Clooney, Daniel Craig, Jude Law, Angelina Jolie, Joaquin Phoenix, Lady Gaga e Nicole Kidman. E non mancano i nostri divi italiani: Alessandro Borghi, Alba Rohrwacher, Barbara Ronchi, Toni Servillo, Elio Germano, Luca Marinelli e Luca Guadagnino. Si parte subito con l’attesissimo film di apertura fuori concorso firmato da Tim Burton, ‘Beetlejuice Beetlejuice’: l’atteso ritorno di uno dei personaggi più iconici del cinema del regista statunitense. Dopo 36 anni dalla commedia horror cult degli anni ’80, lo spiritello porcello è pronto a tornare per un irriverente sequel. Al cast originale con Michael Keaton, Winona Ryder, si affiancano Jenna Ortega e Monica Bellucci, anche compagna del regista. Al Lido, tanti i giovani fan in attesa della Ortega, la giovane attrice che ha spiccato il volo con la serie ‘Mercoledì’ di Netflix targata sempre Tim Burton che a breve tornerà sugli schermi con la seconda stagione. Per l'occasione sono tantissimi i giovani che sono arrivati con largo anticipo lungo il red carpet, o addirittura hanno trascorso la notte lì, sperando in autografo o in una foto del regista e della giovane attrice. Sempre in questa prima giornata, ‘Nonostante’, il film di e con Valerio Mastandrea, che pre il concorso 'Orizzonti'. Sei anni dopo il suo esordio dietro la macchina da presa con ‘Ride’, Mastandrea torna alla regia con una storia intima dove i protagonisti sono le emozioni, dalle quali non c’è alcun riparo possibile. Madrina di questa edizione è Sveva Alviti. L’attrice è, pronta ad accogliere attori, registi e critici accorsi da tutto il mondo per questa edizione che – parole sue – promette di "essere indimenticabile". (Dall'inviata Loredana Errico) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Agosto 2024