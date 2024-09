Venezia 81, a Nanni Moretti premio restauro ‘Ecce Bombo’

(Adnkronos) – "Ai colleghi produttori e registi vorrei dire che dovremmo essere più reattivi nei confronti della nuova pessima legge sul cinema". Così Nanni Moretti sul palco della Mostra di Venezia, ritirando il premio Venezia classici per il miglior film restauro con 'Ecce Bombo' (1978). "Ringrazio per questo premio inaspettato, sproporzionato ed esagerato visto che c’erano in gara film di De Sica, Antonioni e altri grandi del cinema", commenta il regista. “Grazie ma forse avete un po’ esagerato. Questo vuol dire che dopo così tanto tempo questo vecchio film riesce ancora a parlare ad un pubblico di oggi anche giovane", conclude. Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Nicole Kidman alla 81esima Mostra del cinema di Venezia. Nel film 'Babygirl' di Halina Reijn la Kidman veste i panni di una potente manager che mette a repentaglio la carriera e la famiglia quando inizia una torrida relazione con un suo stagista molto più giovane. Alla 81esima Mostra del cinema di Venezia, Paul Kircher conquista il premio Marcello Mastroianni, assegnato a un giovane attore emergente. A Kircher il riconoscimento per il film ‘Leurs Enfants Après Eux (And their children after them)' di Ludovic Boukherma e Zoran Boukherma. "Condivido questo premio con tutti gli attori della mia generazione" ha detto Francesco Gheghi nel ricevere il premio 'Orizzonti' per il miglior attore per il film 'Familia' di Francesco Costabile, che racconta una storia di violenza domestica. In lacrime e con la voce spezzata, l'attore ha ringraziato il regista "per la fiducia". Un riconoscimento che Gheghi dedica ai suoi genitori "per avermi fatto crescere come un bambino pieno di amore e serenità, una cosa che diamo troppo per scontato e questo film ce lo racconta. E poi lo dedico a mia sorella, a mio nonno che mi guarda da lassù e a Gigi Celeste (al quale è ispirato il film, ndr.), che ha avuto il coraggio di condividere la sua storia e il suo dolore", conclude. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Settembre 2024