Venezia, 3 giorni di eventi per la città con nave Amerigo Vespucci e il Villaggio in Italia

(Adnkronos) – Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, sarà accolta a Venezia con la cerimonia di benvenuto in programma venerdì 28 marzo alle ore 9:30 alla presenza delle autorità civili e militari e della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord della Marina Militare e si tratterrà fino a lunedì 31 marzo, quando disormeggerà alle ore 9:30 circa. La città lagunare, dopo Trieste, sarà la seconda tappa del “Tour Mediterraneo Vespucci” che toccherà complessivamente 17 città e si concluderà a Genova il prossimo 10 giugno, giornata della Marina Militare. Anche a Venezia Nave Amerigo Vespucci sarà affiancata dal “Villaggio IN Italia”, luogo di racconto e condivisione del progetto “Tour Mondiale – Villaggio Italia”, voluto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto a cui hanno aderito 12 Ministeri, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del Made in Italy, portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Un’esperienza che, nei cinque continenti, ha coinvolto oltre 400.000 visitatori. Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio IN Italia saranno aperti gratuitamente al pubblico da venerdì 28 a domenica 30 marzo con un ricco palinsesto di incontri, mostre, concerti, attività e le “Porte Aperte” dell’Arsenale della Marina Militare visitabile gratuitamente da venerdì 28 a domenica 30 marzo dalle 10.00 alle 18.00. Oltre al Sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti, saranno presenti l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, il Presidente di Ice Matteo Zoppas e altre autorità civili e militari. Domenica 30 marzo alle 11.30 l’inaugurazione della mostra “Donne Europa”: 25 storie di donne dell'Europa che sono vissute, hanno combattuto e si sono distinte per coraggio e determinazione, affermandosi in momenti e settori diversi aprendo strade inaspettate. Il progetto nasce da un’idea del Sottosegretario di Stato alla Difesa Senatrice Isabella Rauti, presente all’inaugurazione. Alle ore 12.00 di domenica 30 marzo l’inaugurazione del Museo Storico Navale della Marina Militare con la riapertura del Padiglione delle Navi e la presentazione dell'intero progetto di rinnovamento museale realizzato da D’Uva, gestore del Museo per conto di Difesa Servizi, che ha dato nuova vita al più importante museo navale italiano. Il progetto rientra nell’attività di valorizzazione della rete museale delle Forze Armate svolta dalla società in house del Ministero della Difesa. Il Ministero per le Disabilità organizza sabato 29 marzo alle ore 14.30 l’incontro internazionale “Dalla convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità alla carta di Solfagnano: la valorizzazione delle persone”. Al Villaggio In Italia di Venezia il Ministero avrà un’area dedicata e organizzerà una visita a bordo di Nave Vespucci dedicata alle persone diversamente abili. I momenti musicali saranno a cura della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord della Marina Militare che si esibirà tutti i giorni. Sabato 29 marzo alle ore 11.00 il programma musicale sarà, invece, a cura della Fanfara dell’Esercito Brigata Pozzuolo del Friuli. Da Venezia partirà il progetto Generazione Vespucci: l’imbarco a bordo di Nave Amerigo Vespucci, dei ragazzi vincitori del concorso promosso dalla Fiv (Federazione Italiana Vela) in collaborazione con Difesa Servizi Spa e la Marina Militare, si tratta di 26 giovani tesserati Fiv di età compresa tra i 14 e i 17 che vivranno la straordinaria esperienza della navigazione con l’equipaggio in un viaggio all’insegna della vela, della tradizione e della formazione. Il secondo appuntamento (prenotabile sul sito www.tourvespucci.it) è dedicato ai più piccoli con la presentazione e la lettura delle La Favola del Vespucci a cura di Veronica Maya che, insieme al gruppo di fiati “Millenium Ensemble”, darà voce a “Favole sotto le stelle” di cui è autrice. Domenica 30 marzo alle ore 11.00 tre imbarcazioni delle Scuola Navale Militare Francesco Morosini, le remiere, le “vele al terzo” e tutto il popolo dell’acqua della città di Venezia saluteranno Nave Vespucci dallo specchio acqueo di fronte a Riva San Biasio. Fondazione Francesca Rava sarà presente alla tappa veneziana del Tour Mediterraneo Vespucci con una visita educativa per 60 giovani coinvolti nel progetto “Borse Blu” ideato insieme alla Marina Militare, per fornire a giovani provenienti da situazioni e contesti di fragilità economica e familiare, strumenti e modalità conoscitive a sostegno del loro futuro. Da giovedì 27 marzo alle ore 15.00 fino al 7 aprile sarà visitabile gratuitamente la mostra del celebre fotografo Massimo Sestini che propone una selezione di scatti realizzati nel corso del Tour Mondiale Vespucci in piazza San Marco, presso La Casa di The Human Safety Net, alle Procuratie. L’area ristoro, a cura di Eataly, sarà allestita presso il circolo sottufficiali della Marina Militare. L’iniziativa del Tour Mondiale di Nave Amerigo Vespucci e del Tour Mediterraneo è promossa dal Ministero della Difesa ed è sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – con il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare e il Ministro per lo Sport e i Giovani -; dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy; dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; dal Ministero della Cultura; dal Ministero del Turismo; dal Ministero per le Disabilità. La Rai, media partner del Tour Mondiale, è al fianco del Tour Mediterraneo con un palinsesto speciale dedicato al Tour Mediterraneo. Il Villaggio In Italia di Venezia del Tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci è reso possibile grazie al sostegno di: Leonardo e Frecciarossa, Main Partner; Cassa Depositi e Prestiti, Aeroporti di Roma, Eataly, Enel e Consorzio di Tutela del Prosecco Doc, Partner; Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Fondazione Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) e Fondazione Aiom, Partner Scientifici. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Marzo 2025