Venezia, 17enne uccide a coltellate la zia e getta il corpo nel fiume

(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume. E' accaduto a San Stino di Livenza in provincia di Venezia. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Dalle primissime informazioni che trapelano il giovane, ascoltato tutta la notte, avrebbe confessato. Sono ancora in corso le ricerche del corpo della donna.

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Pubblicato il 14 Giugno 2026