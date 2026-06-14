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Venezia, 17enne uccide a coltellate la zia e getta il corpo nel fiume

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(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume. E' accaduto a San Stino di Livenza in provincia di Venezia. Sul caso stanno indagando i carabinieri.  Dalle primissime informazioni che trapelano il giovane, ascoltato tutta la notte, avrebbe confessato. Sono ancora in corso le ricerche del corpo della donna. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Giugno 2026

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