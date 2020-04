Venerdì Santo in piazza, il Vescovo monsignor Vincenzo Pelvi: “Atto grave”

“Un atto grave, perche’ da parte dei presenti e’ venuto meno il buon senso e la prudenza nel contribuire alla tutela della salute ed evitare un ulteriore estensione del contagio”. Cosi’ il vescovo di Foggia monsignor Vincenzo Pelvi, nella cui diocesi ricade anche San Marco in Lamis commenta la cerimonia religiosa che si e’ svolta ieri sera, in piazza, alla presenza del parroco, del sindaco e di circa 200 persone. “In questo periodo – prosegue monsignor Pelvi – piu’ volte ho richiamato fermamente l’esigenza di attenersi alle disposizioni del Presidente del Consiglio, della Conferenza Episcopale Italia e della Conferenza Episcopale Pugliese”.”In un momento storico cosi’ delicato – ha proseguito- e’ un dovere per vescovo e sacerdoti avvertire la responsabilita’ di fronte al dilagare del Covid-19, senza alcuna libera e soggettiva interpretazione delle norme.Meraviglia, percio’, non poco quanto avvenuto sul sagrato della chiesa Maria Santissima Addolorata in San Marco in Lamis, nella serata di venerdi’ 10 aprile, dove un momento di preghiera silenziosa, programmato per essere teletrasmesso, si e’ trasformato in manifestazione con partecipazione di popolo”.

“Un atto grave – prosegue il prelato – perche’ da parte dei presenti e’ venuto meno il buon senso e la prudenza nel contribuire alla tutela della salute ed evitare un ulteriore estensione del contagio. Si ribadisce ancora ai parroci di attenersi categoricamente, con interpretazione restrittiva, alle indicazioni gia’ ricevute, evitando di mettere a rischio e in pericolo cittadini e fedeli che, chiusi in casa, con amarezza e grande sacrificio, stanno rinunciando alle celebrazioni religiose della Pasqua”.

