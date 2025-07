Venditori ambulanti non autorizzati di prodotti ortofrutticoli, sequestri

Su disposizione della procura, un’operazione di polizia giudiziaria, condotta dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale, finalizzata al contrasto del fenomeno dell’occupazione non autorizzata di suolo pubblico e dell’esercizio illegale di rivendita di prodotti ortofrutticoli. L’attività – spiegano dalla questura – è consistita principalmente in videoriprese e registrazioni, servizi di appostamento e osservazione, e ha permesso di monitorare costantemente le attività degli indagati a vario titolo per occupazione non autorizzata di suolo pubblico e per l’illecita organizzazione di quattro distinte aree mercatali permanenti, in completa difformità rispetto ai titoli autorizzativi comunali di rivendita ambulante. Sono stati sequestrati circa venti veicoli, tra autocarri e mezzi da lavoro, ed è stato disposto il sequestro di quattro diverse aree pubbliche a ridosso di importanti arterie stradali, tutte occupate senza autorizzazioni per la vendita dei prodotti. Nel corso del primo semestre 2025 è stato accertato che in una delle zone della città in cui veniva effettuata la vendita non autorizzata di prodotti ortofrutticoli sono stati collocati sul suolo pubblico dei cassonetti e dei contenitori di rifiuti, al fine di impedire ai residenti della zona di parcheggiare i propri veicoli e per assicurare il transito e la manovra dei mezzi destinati allo scarico della frutta e della verdura verso il punto vendita non autorizzato.

il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e le posizioni delle persone deferite in stato di libertà è al momento al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che, dunque, le stesse, in ossequio al principio costituzionale di non colpevolezza, non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale sentenza di condanna passata in giudicato.



Pubblicato il 16 Luglio 2025