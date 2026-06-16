Vela, Beccaria vince la Vendée Arctique: primo italiano a riuscirci

(Adnkronos) – Ambrogio Beccaria firma un'impresa nei freddi mari della Vendée Arctique vincendo, primo italiano a riuscirci, dopo oltre 3.100 miglia di navigazione e otto giorni costellati dalle difficoltà in partenza, tra avarie e il brusco stop dovuto all'incaglio in una rete da pesca. Il navigatore milanese, che aveva già firmato la prima vittoria azzurra in una Mini Transat, ha battuto alla sua prima in solitaria a bordo di 'Allagrande Mapei' sul filo di lana l'inglese Sam Goodchild su Macif, la barca che aveva vinto l'ultimo Vendée Globe con al timone Charlie Dalin, il fuoriclasse francese morto pochi giorni fa a 42 anni per un cancro. "Sinceramente, il risultato va ben oltre ciò che avevo immaginato durante questi otto giorni di regata – commenta Beccaria – Se ripenso a tutto quello che è successo, sono ancora molto sorpreso di essere qui. C’è stata sicuramente una buona dose di fortuna, ma bisogna anche saper cogliere le opportunità quando si presentano. Sam Goodchild su Macif ha dominato tutta la regata. Non avrei mai pensato di poterlo raggiungere. Ha lasciato uno spiraglio aperto e io ho semplicemente cercato di capire se ci fosse qualcosa da tentare. Alla fine, le cose ci hanno davvero sorriso".

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Giugno 2026