(Adnkronos) – “Sono tanto amareggiata e schifata, sì schifata se davvero tutto quello che sta emergendo dovesse essere vero. Gianni De Gennaro è tra coloro che ci sono stati più vicini. Come facciamo ad andare a parlare ai giovani? La mortificazione più grande, per me, è avere creduto in queste persone…”. E’ arrabbiata, e non fa nulla per nasconderlo, Tina Montinaro, la vedova del caposcorta di Giovanni Falcone, Antonio Montinaro, morto nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. Da anni Tina Montinaro gira per le scuole di tutta Italia per parlare ai ragazzi della lotta alla mafia. Ha scritto anche un libro in cui racconta la storia del marito “Non ci avete fatto niente”. Ma la notizia dell’avviso di garanzia all’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro per depistaggio e la richiesta di arresto, poi respinta dal gip, sconvolge “Tina”, come viene chiamata da tutti.

“Da quando è uscita la notizia delle perquisizioni – racconta all’Adnkronos – sento un grande disagio. Perché quando leggi che l’ex vicepresidente della Regione Armao nascondeva i soldi delle tangenti nell’orologio a pendolo, non ti sconvolgi, sono politici. Ma uomini delle istituzioni che, come lui, ci sono sempre stati vicini, questo no. Sono uomini che hanno collaborato con Giovanni Falcone e allora lì poi ci resti veramente male”. “Allora è vero quando io dico che non erano eroi, ma hanno fatto solo il loro dovere. E qualcuno quel giorno il proprio dovere non l’ha fatto. E pensi: come è possibile che questi non abbiano pensato, anzi se ne sono proprio fottuti degli effetti collaterali che poi siamo io, i miei figli, tante mamme che hanno perso i propri cari uccisi dalla mafia – continua – Allora veramente siamo numeri per queste persone, certe cose te le aspetti dai mafiosi, non da un ex capo della Polizia. Da chi, cioè, ti è sempre stata accanto. Veramente io oggi ho difficoltà a stringere le mani alle persone. E’ davvero imbarazzante. Non è che ci metto la mano sul fuoco su quello che dice la Procura di Caltanissetta, io non sto dicendo questo. Però se tutto quello che emerge è vero, io non sono solo indignate ma proprio schifata”, dice.

Secondo l’accusa, rappresentata dal Procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, De Gennaro avrebbe anche nascosto o distrutto dei documenti importanti sull’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, da qui l’accusa di depistaggio. E avrebbe anche fatto pressioni sull’ex pentito Totuccio Contorno perché non parlasse con i magistrati. “Vorremmo tanto sapere cosa c’è dietro – spiega – questo è ciò che non viene fuori da 34 anni, cioè dico: perché doveva fare questo? C’è qualcosa sotto che noi non sappiamo. Però, io dico: signori cari, siete tutti uomini dello Stato. Se non vi stanno bene queste cose non le fate. Andate piuttosto ai giardinetti con i vostri nipotini…”. “Secondo me, chissà quanta gente c’è dietro a questa situazione. Questo è il discorso. Ci ritroviamo senza sapere la verità. I collaboratori stanno a fuori, pagati e strapagati. Dico così doveva finire? Ma veramente doveva finire così? Tu provi più amarezza, più rabbia. Io provo più rabbia di tutto perché vado in giro a incontrare i nostri ragazzi, alla ricerca della verità, dico a tutti di non girarsi dall’altra parte E poi, insomma, se gli esempi sono questi, ma dove vogliamo andare?. Poi con tutti questi processi, e non si arriva mai a niente, a niente”, lamenta ancora Tina Montinaro.

“Fino a quando non viene fuori la verità, io non mi aspetto più niente da nessuno. Io mi auguro che venga fuori la verità, adesso. La mortificazione più grande per me è che queste persone ci sono state accanto, per anni. Aver creduto in certe persone”. Alla domanda su cosa gli direbbe oggi, la vedova Montinaro risponde: “Mah, questa gente può anche guardarti in faccia, ma senza nessuna espressione, quindi davvero non ho niente da dire. Anzi, è lui, sono loro che dovrebbero dire qualcosa a noi”. “Io da 34 anni vado in giro tra i ragazzi a parlare di legalità, anche nelle scuole della Polizia. Che gli vuoi dire? Non si sa più a chi credere. No. E non va bene….”. (di Elvira Terranova)

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Pubblicato il 17 Novembre 2026