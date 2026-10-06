Vauxhall Corsa GSE: Hot Hatch of the Year 2026

(Adnkronos) – La nuova Vauxhall Corsa GSE conquista il riconoscimento “Hot Hatch of the Year” ai News UK Motor Awards 2026, premio assegnato alle novità più interessanti del mercato britannico. A decretare i vincitori è stata una giuria composta da giornalisti automotive delle testate del gruppo News UK, tra cui The Sun, The Times, The Sunday Times Magazine e LUXX Magazine. A convincere i giurati sono stati soprattutto il carattere della nuova sportiva elettrica, il design ispirato al mondo delle competizioni e il coinvolgimento offerto alla guida. Un risultato significativo per una versione che riporta la sigla GSE sulla Corsa attraverso una formula completamente elettrica. Con la nuova GSE, la Corsa raggiunge infatti il livello di potenza più elevato mai proposto su una sua versione di serie. Le prestazioni dichiarate parlano di un’accelerazione da 0 a 62 mph, equivalenti a circa 100 km/h, in 5,5 secondi. Il progetto non si limita però alla potenza del motore. La Corsa GSE riprende alcune delle soluzioni già introdotte sulla Mokka GSE e adotta un differenziale autobloccante meccanico Torsen, accompagnato da interventi specifici sulla ciclistica. L’impianto frenante utilizza pinze anteriori Alcon a quattro pistoncini abbinate a dischi da 355 mm. L’identità della versione passa anche attraverso dettagli estetici dedicati e un abitacolo con richiami rétro, pensati per recuperare parte della tradizione delle piccole sportive del marchio senza rinunciare alla nuova impostazione elettrica. Il riconoscimento ottenuto ai News UK Motor Awards assume così un significato particolare per Vauxhall, che con la Corsa GSE torna nel territorio delle hot hatch reinterpretandolo secondo le attuali strategie di elettrificazione. Per il costruttore britannico, inoltre, la nuova variante ad alte prestazioni affianca un modello che continua a ricoprire un ruolo centrale sul mercato nazionale, dove Corsa si conferma tra le compatte più vendute.

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Pubblicato il 6 Ottobre 2026