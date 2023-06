Vaticano, “padre Georg tornerà nella diocesi di Friburgo”

(Adnkronos) – Il segretario privato di Benedetto XVI, Georg Gänswein, tornerà nella sua diocesi natale di Friburgo, nella Germania sud-occidentale. Papa Francesco avrebbe detto a Gänswein di lasciare Roma entro il 1 luglio, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Die Welt. I colloqui sul trasferimento sono in corso e non si sono ancora conclusi, riporta la Dpa. La decisione è stata presa a maggio durante un'udienza privata, ha riferito il quotidiano, citando diverse fonti ecclesiastiche di alto rango. Si dice che Gänswein abbia suggerito una serie di possibili incarichi da poter assumere. Un portavoce dell'arcidiocesi di Friburgo ha dichiarato che la direzione diocesana non commenta. Gänswein, che attende che Papa Francesco gli assegni un nuovo incarico dalla morte di Benedetto XVI, ha tenuto una funzione nella cattedrale di Friburgo a metà maggio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Giugno 2023