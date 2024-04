Vaticano, l’indiscrezione: “Padre Georg sarà nominato nunzio apostolico”

(Adnkronos) – Città del Vaticano, 11 apr.(Adnkronos) – Padre Georg avrà un incarico diplomatico? L'indiscrezione secondo la quale mons. Georg Gänswein, già segretario particolare di Ratzinger rimandato dal Papa in Germania senza un incarico, avrà presto un incarico da rappresentante diplomatico pontificio, è stata lanciata dal quotidiano argentino La Nación. Secondo l'indiscrezione, Bergoglio starebbe per nominare padre Georg nunzio apostolico "da qualche parte del mondo". Padre Georg, già segretario particolare di Ratzinger da diversi anni era stato anche congelato nel suo ruolo di prefetto della Casa Pontificia prima di essere rimandato dal Papa in patria senza un incarico pur non avendo ancora età pensionabile con i suoi 67 anni. Nei giorni scorsi, nel libro intervista El sucesor con Javier Martinez Brocal, Bergoglio aveva detto che da padre Georg c’era stata "mancanza di nobiltà e umanità" anche in seguito alla pubblicazione del libro con la sua verità proprio nel giorno dei funerali di Benedetto XVI. Ora, stando all'indiscrezione del quotidiano argentino, sarebbe arrivato il momento della misericordia del Papa e di un incarico diplomatico per monsignor Ganswein. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Aprile 2024