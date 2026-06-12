Vasto incendio nel campo nomadi, evacuate sessanta persone

Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio al campo nomadi di via San Severo alla periferia di Foggia dove sono esplose alcune bombole di gas. Una sessantina di occupanti del campo nomadi interessato dal vasto incendio, sono stati evacuati dai vigili del fuoco che sono riusciti in serata a spegnere le fiamme. A ridosso è andato distrutto un campo di grano di decine di ettari.

L’evento ha destato particolare attenzione e preoccupazione vista la vicinanza di un’azienda. Sul posto sono stati impegnati più di 20 vigili del fuoco con autopompa e autobotte, oltre al personale della Polizia di Stato, ai volontari con moduli Aib (Antincendio Boschivo) e al personale del comune di Foggia. L’incendio è stato poi domato senza conseguenze per gli occupanti del campo né per gli operatori impegnati nelle operazioni di soccorso. Nelle ore successive all’emergenza sono stati effettuati anche controlli ambientali da parte dei tecnici di Arpa Puglia.

Secondo quanto comunicato dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale, i dati rilevati dalla centralina di monitoraggio di via Rosati non hanno evidenziato valori anomali rispetto alle medie registrate prima dell’incendio. L’unico parametro che ha mostrato un incremento è stato quello relativo al toluene, sostanza generalmente associata alla combustione di materiali come gomma e plastica. Resta ora da chiarire l’origine del rogo. Gli accertamenti sono affidati agli organi competenti, che dovranno ricostruire le cause dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.



Pubblicato il 12 Giugno 2026