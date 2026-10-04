Attualità

Vasto incendio in un campeggio a Peschiera del Garda: 24 feriti

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 6 nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme, a quanto si apprende, avrebbero coinvolto alcune roulotte e bungalow presenti nell'area.  Sono 24 le persone soccorse. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 impegnati nella gestione dell'emergenza.  Alcune immagini del rogo sono state condivise sui social dall'ex presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. "Il primo bilancio sanitario provvisorio è di 24 persone soccorse – ha poi spiegato in un post sui social il presidente del consiglio regionale del Veneto – Le persone assistite sono state indirizzate all'ospedale di Peschiera del Garda, mentre gli altri pronto soccorso sono stati messi in allerta per eventuali necessità". 
In aggiornamento
 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Il punto di vista di Follini: lo smarrimento delle leadership europee e la resa alla predicazione populista

9 minuti fa

Premio Malaparte, Pontecorvo Ricciardi: “Proteggiamo l’identità di Capri con la cultura”

19 minuti fa

Formula 1, caos nel Gp del Bahrain: partenza rinviata due volte e problemi per Ferrari

23 minuti fa

Festival nazionale economia civile, Mario Mantovani: “Democrazia energetica passa anche dall’Amazzonia”

24 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio