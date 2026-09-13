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Vasto incendio a Positano provoca frana su strada ‘Amalfitana’, al lavoro vigili del fuoco

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(Adnkronos) – Un vasto incendio è divampato nella notte in località San Pietro, a Positano. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme che hanno provocato anche una frana sulla strada statale 163 'Amalfitana' al km 16,300. Il comune, sui suoi canali social, ha diffuso un avviso alla cittadinanza, spiegando che sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, invitando i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto interessato "a rimuoverli immediatamente, per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso". Sul posto anche personale Anas per monitorare la situazione e coordinare le attività finalizzate al ripristino della normale circolazione. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Settembre 2026

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