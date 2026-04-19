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Vasto, 21enne trovato morto in garage: sarebbe stato accoltellato, si indaga per omicidio﻿

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(Adnkronos) – Un ragazzo di 21 anni, Andrea Sciorilli, è stato trovato morto nelle prima ore del pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso residenziale in una traversa della circonvallazione Histoniense. Si indaga per omicidio: il ragazzo sarebbe stato accoltellato. Il giovane sarebbe stato trovato dai genitori con ferite d'arma da taglio sul corpo.  Sul posto ci sono polizia, sanitari del 118 e carabinieri. Sono questi ultimi ad occuparsi del caso. Sul posto arrivati anche gli agenti della polizia locale, il medico legale e il pm di turno della Procura di Vasto, Silvia Di Nunzio.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Aprile 2026

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