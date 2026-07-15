Attualità

Vasseur: “Ferrari squadra unita, Hamilton e Leclerc si stimolano a vicenda”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
"Arriviamo a Spa-Francorchamps sapendo che ci attende un weekend particolarmente impegnativo. È uno degli appuntamenti più difficili del calendario, sia per le caratteristiche del circuito sia per il meteo delle Ardenne, spesso variabile e imprevedibile". Così il team principal della Ferrari Frederic Vasseur in vista del Gp del Belgio, in programma nel prossimo fine settimana. "Sappiamo di poter contare su una squadra unita, che continua a spingere nella stessa direzione, e su due piloti che lavorano molto bene insieme e si stimolano a vicenda ogni volta che scendono in pista -aggiunge Vasseur-. Ancora una volta, il nostro obiettivo sarà massimizzare il risultato e fare in modo di eseguire ogni dettaglio nel miglior modo possibile, dalla prima sessione fino alla bandiera a scacchi".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Finale Mondiali, prezzi alle stelle: un biglietto può costare anche 2 milioni di dollari

19 minuti fa

Restauri a vista e ricerca all’avanguardia su due simboli del Palazzo Ducale di Venezia

31 minuti fa

Zanon, Pagano e Altare all’Arena di Verona per ‘Paganini Paradise’

55 minuti fa

Mondiali 2026, Inghilterra–Argentina: sfida incerta ma Kane & Co leggermente favoriti﻿

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio