Attualità

Vasco Rossi in ospedale, operato alla schiena: “Sono già in piedi”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un piccolo intervento chirurgico ha costretto Vasco Rossi a una brevissima assenza dai social, ma il rocker di Zocca è già in piedi e in via di recupero. Il Komandante si è sottoposto ieri a una decompressione lombare, un intervento programmato da tempo e perfettamente riuscito, come informa il suo staff. Il cantante verrà dimesso entro la fine della settimana e ha voluto rassicurare subito i fan con un messaggio diretto, nel suo stile: “Sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena che ha richiesto un piccolo intervento chirurgico. L’operazione è riuscita perfettamente e sono già in piedi. Dovrò osservare qualche giorno di convalescenza, la cosa più grave è che mi annoierò un po’”, ha detto ironico. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Femminicidio Carol Maltesi, ergastolo per Davide Fontana nell’Appello ter a Milano

12 minuti fa

Leucemia mieloide cronica, l’indagine: “solo 1 paziente su 3 è a proprio agio nel porre domande all’ematologo”

14 minuti fa

La volta buona, Edelfa Chiara Masciotta ricorda il grave incidente: “Sono ripartita grazie ai miei figli”

17 minuti fa

Sanità, a Milano l’Open Week del Cdi Bionics San Babila. Diana Bracco: “Eccellenza e tecnologie all’avanguardia”

46 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio