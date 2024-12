Vasco Rossi e il nuovo codice della strada: “Se fumate canna potete essere arrestati anche dopo una settimana”

(Adnkronos) – Vasco Rossi attacca il nuovo codice della strada in vigore da oggi. Il Rocker di Zocca, infatti, sul suo profilo Instragram, si rivolge direttamente ai giovani contestando – con ironia – le nuove regole. "Ragazzi – afferma – il ministro Salvini, in questo 14 dicembre, ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni. Questo il ministro Salvini ha deciso di fare per il vostro bene, per voi naturalmente". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Dicembre 2024