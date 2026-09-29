Salute

Várhelyi: “Priorità dell’Europa sono accesso, sicurezza forniture e capacità produttiva farmaceutiche”

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(Adnkronos) – "Accesso, sicurezza delle forniture e capacità produttiva europea sono elementi essenziali di una politica farmaceutica realmente al servizio dei cittadini". Così il commissario Ue alla Salute, Olivér Várhelyi, in un videomessaggio inviato per la presentazione – oggi a Roma – dell'XI Rapporto dell'Osservatorio sui farmaci accessibili di Egualia, l'associazione delle imprese dei farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Italia, realizzato con il contributo di Nomisma e Teha Group. "Il nostro obiettivo è chiaro", ha affermato Várhelyi: "Garantire a tutti i pazienti europei l'accesso ai farmaci di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno e a prezzi accessibili. Equivalenti, biosimilari e farmaci fuori brevetto sono fondamentali per ampliare le opzioni terapeutiche e assicurare la sostenibilità dei sistemi sanitari", ha sottolineato. "Con la riforma della legislazione farmaceutica europea – ha spiegato – vogliamo semplificare i processi regolatori e favorire un più rapido ingresso sul mercato dei medicinali. Allo stesso tempo, attraverso il Critical Medicines Act puntiamo a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e la resilienza delle filiere, superando una logica basata esclusivamente sul prezzo". 
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Settembre 2026

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