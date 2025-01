Varese, trovato cadavere in un bosco a Luino: nessuna pista esclusa

(Adnkronos) – Un cadavere è stato trovato questa mattina a Luino, in provincia di Varese, in un’area boschiva nei pressi di via San Pietro, a poca distanza dalla strada. A quanto si apprende, la segnalazione sarebbe giunta da parte di una donna che stava passeggiando con il cane in quella zona. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi, che potrebbe spaziare da un incidente a un gesto volontario, fino a eventuali responsabilità di terzi. L’area è stata isolata per consentire i rilievi della scientifica, mentre gli inquirenti stanno vagliando ogni elemento utile per fare luce sulla vicenda. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Gennaio 2025