Attualità

Varese, donna di 81 anni uccisa a coltellate in casa: fermato il marito

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Una donna di 81 anni è stata accoltellata e uccisa nella sua abitazione a Mesenzana, in provincia di Varese. Per l'omicidio è stato fermato il marito, anche lui anziano. Dopo l'allarme dato dai vicini, sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Luino e il 118, ma per la donna non c'era più niente da fare e i sanitari hanno potuto solo constatarne la morte.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Novembre 2025

