Varese, donna accoltellata a morte dal marito nel cortile di casa

Femminicidio questa sera intorno alle ore 19.00 a Samarate, in provincia di Varese. Una donna di 55 anni è stata brutalmente aggredita e uccisa dal marito mentre si trovava nella sua auto, parcheggiata nel cortile del condominio in cui risiedeva. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe raggiunto la moglie e l’avrebbe colpita ripetutamente con un coltello. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, che hanno trasportato la donna in condizioni gravissime all’Ospedale di Legnano. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, la donna è deceduta poco dopo il suo arrivo, a causa delle gravi ferite riportate. I carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, allertati immediatamente, sono riusciti a rintracciare e bloccare il presunto aggressore a poca distanza dal luogo del delitto. L’uomo è ora in custodia e sarà interrogato nelle prossime ore. Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le responsabilità dell’uomo. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo elementi utili per ricostruire il contesto in cui è maturata la violenza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Aprile 2025