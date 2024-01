Varese, 54enne uccide anziana madre a Saronno poi si suicida

(Adnkronos) – Omicidio-suicidio oggi a Saronno, in provincia di Varese, dove un uomo di 54 anni ha ucciso la madre di 81 anni e poi si è tolto la vita, impiccandosi. Un dramma familiare dovuto – secondo gli investigatori – all'esasperazione del figlio per le condizioni di salute della madre, con cui conviveva. A trovare i due corpi nella camera da letto dell'anziana è stata una vicina di casa che ha poi allertato i carabinieri della compagnia di Saronno, intervenuti insieme al 118. I rilievi sul luogo del delitto sono stati affidati al nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Varese. La procura ha disposto l'autopsia su madre e figlio, per accertare le cause e risalire all'esatto momento del decesso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Gennaio 2024