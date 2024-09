Váradi (Wizz Air): “A Malpensa nostri passeggeri quintuplicati rispetto al pre Covid”

(Adnkronos) – "Siamo entusiasti di aver presentato oggi la nostra prima tratta intercontinentale low cost da Milano Malpensa a Abu Dhabi, che prenderà il via il 2 giugno 2025. Il polo di Malpensa è la nostra prima base operativa in Italia, l’abbiamo aperta nel 2020, nel bel mezzo della pandemia ed ha performato molto bene. Ad oggi il nostro traffico di passeggeri a Milano è aumentato di oltre cinque volte rispetto al periodo pre-pandemico ed è quindi stato un investimento di grande successo. Le persone apprezzano Wizz Air e desiderano volare con la nostra compagnia e guardiamo sempre alle migliori opportunità che possiamo portare sul mercato". Così József Váradi, ceo di Wizz Air, a margine della conferenza stampa di presentazione della tratta intercontinentale low cost Malpensa-Abu Dhabi che prenderà il via a giugno del prossimo anno. Il velivolo che effettuerà questa tratta, l’Airbus A321XLR “cambia – aggiunge Váradi – il paradigma economico delle tratte che superano le 7-8 ore Si tratta di un volo lungo e, avendo sondato lo stato attuale del mercato, crediamo che potremo essere competitivi grazie alle tariffe contenute. Le persone saranno quindi in grado di permetterselo”. “L’Italia – prosegue il ceo di Wizz Air – è diventata molto importante per Wizz Air. Dall’inizio dell’attività della compagnia, vent’anni fa, un passeggero ogni 4 o 5 arrivava in Italia, quindi è sempre stata importante ma a partire dal 2020 siamo diventati un base carrier in questo Paese, abbiamo fatto molti investimenti per stabilire le operazioni in Italia, dove abbiamo cinque basi operative (Milano Malpensa, Fiumicino, Napoli, Venezia e Catania). Solo quest’anno stiamo crescendo più del 20% e, rispetto al periodo pre Covid, abbiamo una capacità tre volte superiore. Continueremo quindi ad investire in Italia dove veniamo apprezzati per la nostra capacità di portare innovazione sul mercato”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Settembre 2024