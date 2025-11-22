Vanoni, camera ardente domani e lunedì al Piccolo Teatro Grassi di Milano

(Adnkronos) – La camera ardente per Ornella Vanoni sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi in via Rovello, a Milano. Ad annunciarlo è l'assessore milanese alla Cultura, Tommaso Sacchi, in una storia su Instagram. La camera ardente resterà aperta domani, domenica 23 novembre dalle 10 alle 14 e lunedì 24 novembre, dalle 10 alle 13. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo “cordoglio per la scomparsa di Ornella Vanoni, intellettuale, artista colta e versatile, interprete raffinata di canzoni che hanno lasciato un segno profondo nella storia della musica leggera non solo italiana". Lo rende noto il Quirinale. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto dedicare un messaggio a Vanoni: "Profondo cordoglio per la scomparsa di Ornella Vanoni, voce inconfondibile della nostra musica, che ha segnato decenni di cultura italiana e accompagnato generazioni con brani senza tempo. L’Italia perde un’artista unica, che ci lascia un patrimonio artistico irripetibile", ha scritto sui social.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Novembre 2025