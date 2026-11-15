Attualità
Vannacci in mimetica tra Fidel e Michael Jackson, per il leader di Futuro Nazionale l’esordio tra le statuine del presepe a San Gregorio Armeno
(Adnkronos) – Roberto Vannacci sbarca nel presepe. La statuina del fondatore e leader di Futuro Nazionale fa il suo debutto a Napoli, a San Gregorio Armeno. “Finire tra le statuine di San Gregorio Armeno vuol dire essere già famosi. Per di più, tra Fidel Castro e Michael Jackson”, scrive Vannacci.
—
politica
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
Pubblicato il 15 Novembre 2026