Vannacci, fonti Lega: “Telefonata Salvini-generale molto cordiale”

(Adnkronos) – Oggi c’è stata una telefonata, "molto cordiale", tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il generale Roberto Vannacci. Così fonti della Lega. "Il generale Vannacci è stato additato come un pericolo – ha detto Salvini durante una diretta sui suoi canali social – Ma io me lo comprerò questo libro, perché prima di commentare e giudicare è giusto conoscere e capire. Leggerò il libro di questo generale che ha fatto missioni in Somalia, in Iraq, in Afghanistan, che ha salvato vite, che ha difeso la patria, il paese, la bandiera, i nostri ragazzi, che fece delle denunce sull'uranio impoverito che tanto male ha fatto a tanti militari. Mi rifiuto di pensare che in Italia esista un Grande fratello che ti dice: questo lo puoi leggere e questo non lo puoi leggere". "Il generale va giudicato per quello che fa in servizio, poi se scrive qualcosa che non ha niente a che fare con i segreti di Stato o il suo lavoro, ma esprime i suoi pensieri penso che abbia tutto il dovere e il diritto di farlo. Mi cercherò qualche ora per leggere quello che molti, a cominciare da alcuni giornalisti di sinistra, hanno commentato e condannato senza averlo letto tutto. Si legge, poi potrò essere d'accordo, in disaccordo, parzialmente d'accordo però la condanna al rogo a mo' di Giordano Bruno nell'Italia moderna e solidale del 2023 non mi sembra assolutamente ragionevole". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Agosto 2023