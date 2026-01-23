Vannacci contro Francesca Pascale: “Analista politica o ventriloqua?”. Botta e risposta su Lega e Salvini

(Adnkronos) –

Botta e risposta tra Roberto Vannacci e Francesca Pascale sui rapporti con la Lega e Matteo Salvini. Interpellato dall’AdnKronos, il generale ed europarlamentare commenta con sarcasmo le dichiarazioni dell’attivista, attesa alla kermesse della Lega a Rivisondoli. “Non sapevo che Pascale, oltre a essere dottore magistrale ed accademico in diritti civili, fosse anche una fine analista politica. Tutte competenze finora nascoste che questa signora ci sta svelando proprio ora. Oppure ci sta mostrando ulteriori capacità ventriloque?”, attacca Vannacci. Parole che arrivano dopo le affermazioni di Francesca Pascale che, ospite della trasmissione radiofonica 'Un giorno da pecora', ha parlato apertamente di una presunta rottura ormai annunciata tra Vannacci e la Lega. "Vannacci lascerà la Lega per il tema dei diritti? È un alibi di cui si è servito", sostiene Pascale, secondo cui il generale avrebbe "costruito la scissione da tempo". "Si è servito della Lega, di Salvini e di tutto l’elettorato leghista per ottenere il suo spazio politico, e questo è politicamente terribile", ha aggiunto l’attivista, ex compagna di Silvio Berlusconi. Nel corso dell’intervista, Pascale ha parlato anche dei suoi rapporti personali con il leader della Lega. Alla domanda se senta mai Matteo Salvini, ha risposto con tono evasivo: “Diciamo che ci scambiamo qualche messaggio ogni tanto”. E sul motivo di questi contatti ha spiegato: “Abbiamo in comune un amico salernitano, un amico che ogni tanto mi fa lo scherzo di passarmelo al telefono”.

Pubblicato il 23 Gennaio 2026