Vannacci: “Cazzullo fa il Cazzullo? Come dire Vannacci fa il Vannacci, faccia puntata su Arditi e motto ‘me ne frego'”

(Adnkronos) – "Anche il dottor Cazzullo è permaloso, Cazzullo fa il Cazzullo" è come dire "Vannacci fa il Vannacci. Orsù dottor Cazzullo non mi caschi sull'uccello, avrebbe detto il grande Mike Buongiorno", controreplica così, Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale al giornalista Aldo Cazzullo, che non aveva mancato di criticare l'ex capo dei parà per la battuta fatta nelle scorse ore dal generale.

Nel merito della questione dell'8 settembre e della X Mas, al centro della puntata di questa sera di 'Una giornata particolare', su La7, il leader di Fn aggiunge: "Mai rifiutato di argomentare. Ho detto solo che in questo momento avrei bisogno di molto più tempo per leggere i suoi scritti. Una cosa è certa, da quando ne ho parlato io è rinato l'interesse per la Xa MAS". Quindi "molto bene. Io uso anche spesso il motto 'me ne frego', allora la sua prossima fatica la dedichi agli Arditi. Anche un approfondimento come questo potrebbe far svegliare negli italiani l'interesse per una storia, dei valori e degli ideali ormai dimenticati", conclude Vannacci.

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Settembre 2026