Vannacci a Torino, la protesta contro il generale e il seminario della polizia

(Adnkronos) – “Nessun generale per nessuna guerra. Vannacci fuori da Torino!”. E’ lo striscione con il quale alcune decine di manifestanti in presidio hanno accolto questa mattina il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci che interverrà a un'assemblea sindacale promossa Fsp Polizia di Torino dal titolo ‘Insicurezza urbana: il ruolo delle istituzioni imprenditori’ che si svolge in un hotel del capoluogo piemontese. A presidiare l’area dove si svolge l’iniziativa un ingente schieramento di forze dell’ordine mentre disagi si registrano per la circolazione stradale con anche linee dei mezzi pubblici deviate. “E’ paradossale assistere a una città paralizzata non permettendo a chi ha una legittima necessità di organizzare un convegno, ma permettendo al alcune decine di persone di avere il diritto perenne di contro manifestare fuori da ogni regola, ogni logica, paralizzando la città ”, ha sottolineato all’arrivo alla manifestazione Enrico Forzese, coordinatore provinciale torinese di Futuro Nazionale.

Nei giorni scorsi era scoppiata una polemica sul convegno, perl'annunciata presenza del questore di Torino, Maurizio Gambino, e il fatto che era stato previsto il riconoscimento come attività di aggiornamento professionale per i poliziotti. "Trattasi di una iniziativa sindacale, per la quale non è prevista la partecipazione del Questore di Torino né il convegno costituirà aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia di Stato", aveva quindi precisato il Dipartimento della Pubblica sicurezza.

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Pubblicato il 18 Settembre 2026