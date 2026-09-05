Vannacci a Cernobbio: “Orgoglioso di essere qui, finanza interessata a quello che sta succedendo”

(Adnkronos) – “Beh diciamo che da un punto di vista fisico era più emozionante lanciarsi da un aeroplano ma qui è un bellissimo contesto, dove sono orgoglioso e fiero di essere perché vuol dire che anche economia e finanza sono interessate a quello che sta succedendo nel mondo della politica italiana". Così Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, entrando nella prima sessione dei lavori della seconda giornata del Forum Ambrosetti. A chi chiede più Europa, Vannacci risponde intanto che “serve un Europa diversa e non quella che abbiamo adesso". Sull'indagine della procura militare il generale non è preoccupato "nella maniera più assoluta". Il presidente di Futuro Nazionale è arrivato ieri al Forum Thea con un giorno di anticipo e ha subito attirato l'attenzione dei media. Nel pomeriggio l'ex generale non si è sottratto ai selfie, alle foto di rito e alle strette di mano. Valerio De Molli, managing partner e amministratore delegato di Teha Group, lo ha accompagnato all'interno della location dell'evento e, chiacchierando davanti ai fotografi, si è rivolto a Vannacci dicendo: "Siamo tra amici" (VIDEO). "Credo che questo sia un fine settimana piuttosto speciale per l'Italia, perché il governo di Giorgia Meloni e Matteo Salvini è il più longevo nella storia politica italiana", le parole di Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, a margine del Forum Teha. "Accolgo con favore questa stabilità perché è importante, prima di tutto per l'Italia, un Paese per il quale nutro un profondo affetto personale, essendo anche il Paese delle mie origini, e ovviamente per il popolo italiano. Giorgia Meloni è una figura di stabilità per l'Italia e per l'Europa, e spero che continuerà a guidare il governo italiano per molti altri anni", conclude.

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Pubblicato il 5 Settembre 2026