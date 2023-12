Vanessa Ballan, oggi l’autopsia sul corpo della 26enne accoltellata a Treviso

(Adnkronos) – E' in programma oggi, 22 dicembre, alle 10.30 l'autopsia sul corpo di Vanessa Ballan, la 26enne incinta uccisa a coltellate con sette fendenti, martedì scorso, nella sua casa di Riese Pio X in provincia di Treviso. L'esame autoptico si svolgerà nell'ospedale della città veneta. Il presunto assassino, il kosovaro Bujan Fandaj, è attualmente in carcere con l'accusa di omicidio volontario plurimo e pluriaggravato. Secondo la ricostruzione fatta dal procuratore capo della Repubblica di Treviso, Marco Martani, Vanessa "prima di essere accoltellata è stata anche picchiata perché sul volto c'erano segni di percosse violente". La vittima, ha spiegato Martani, "ha cercato di parare i colpi perché aveva ferite alle mani, ha cercato di ripararsi". Riguardo alle "sette coltellate, più di una era mortale", ha affermato. Tutti elementi che oggi dovranno essere approfonditi nell'esame medico-legale. Per Fandaj ieri davanti al gip del tribunale di Treviso c'è stata la convalidando il fermo con disposizione della custodia cautelare in carcere. Il giudice, ai fini della convalida, ha ritenuto che al momento del fermo, come documentato dai carabinieri, fosse ravvisabile il pericolo di fuga dell'indagato. Ha poi condiviso la qualificazione giuridica del reato – omicidio volontario plurimo e pluriaggravato – fatta dalla procura e ritenuto di ravvisare le esigenze cautelari del pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato. L'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Poco più di un mese fa l'uomo era stato denunciato per stalking dalla vittima. Dopo la querela presentata dalla vittima, "non c'erano più stati episodi di molestie o di avvicinamenti indesiderati da parte di Bujar nei confronti di Vanessa", ha detto Martani spiegando che "le denunce di codice rosso vengono trattate dal magistrato di turno esterno, nell'ipotesi in cui il magistrato di turno esterno non sia anche un magistrato del gruppo fasce deboli e violenza di genere, dopo che il magistrato di turno esterno ha preso provvedimenti di immediata urgenza, passa il fascicolo al magistrato del gruppo specializzato". "Nel caso specifico il magistrato di turno esterno, che non fa parte del gruppo magistrati specializzati, nel giro di un giorno ha disposto la perquisizione e ha disposto che il fascicolo passasse al magistrato di turno fasce deboli. Quest'ultimo non ha ritenuto che ci fosse una situazione che imponesse una immediata richiesta di misura cautelare ma ha ritenuto di approfondire gli atti di indagine chiedendo i tabulati del telefono di Bujar perché i messaggi erano stati cancellati da Vanessa", ha spiegato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Dicembre 2023