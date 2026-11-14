Vandalizzata l’auto della sindaca Maria Aida Episcopo, appello a denunciare

Anche la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, finisce nel mirino dei vandali. Nella notte e’ stata danneggiata la sua automobile, parcheggiata nella zona a ridosso del quartiere Ferrovia, nei pressi della stazione ferroviaria, un’area della citta’ dove il problema della sicurezza continua a preoccupare i residenti. A denunciare l’accaduto e’ stata la stessa prima cittadina attraverso un post sui social. “Stanotte hanno vandalizzato anche la mia automobile personale. Dopo quattro furti nell’ultimo decennio”, ha scritto Episcopo, facendo riferimento a precedenti episodi di criminalita’ subiti personalmente. La sindaca ha poi ricordato che “medesima mano balorda che colpisce vari residenti in citta’”. L’episodio riporta l’attenzione sui furti e sui danneggiamenti alle automobili parcheggiate lungo le strade del capoluogo dauno, fenomeni che contribuiscono ad alimentare il senso di insicurezza tra i cittadini. Episcopo ha soprattutto voluto ribadire l’importanza di denunciare immediatamente quanto accaduto alle forze dell’ordine. “Stessa linea da sempre per me e per tutti: denunciare immediatamente per un atto di dovere civico”, ha sottolineato, precisando che non devono esserci differenze tra cittadini, indipendentemente dal quartiere o dal valore dell’automobile. La prima cittadina ha inoltre ricordato che le telecamere di videosorveglianza recentemente installate in diversi punti strategici della citta’ potrebbero contribuire all’individuazione dei responsabili. “Le auto si riparano presto ma la delinquenza va combattuta e affrontata coralmente e in tempo reale!”, ha concluso Episcopo.



Pubblicato il 14 Novembre 2026