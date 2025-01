Vandalismo a Orsara, il sindaco denuncia ai Carabinieri: “Individuiamo i responsabili”

“Oggi mi recherò dai Carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. Ai militari dell’Arma denuncerò i continui atti di vandalismo che, negli ultimi giorni così come nelle ultime settimane, hanno causato danni ingenti a strutture pubbliche”. È Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia, a denunciare pubblicamente quanto sta accadendo in paese da un po’ di tempo a questa parte con sempre maggiore frequenza. “C’è preoccupazione ma anche rabbia”, ha spiegato il primo cittadino. “L’ultimo atto vandalico in ordine di tempo riguarda una recinzione che è stata divelta e abbattuta. Prima ancora, sono stati infranti degli specchi stradali e ignoti si sono accaniti sui giochi di Parco San Mauro. Sono gesti che non possiamo minimizzare e derubricare come ragazzate perché, oltre a rivelare disprezzo per la cosa pubblica, arrecano danni i cui costi ricadono su tutta la comunità, senza considerare il rischio di certe azioni anche per l’incolumità di chi li compie e di tutti gli altri cittadini. Non siamo disposti a tollerare oltre questi atti da delinquentelli da quattro soldi. Crediamo sia necessaria una maggiore attenzione da parte di tutti verso questo fenomeno, a partire dall’Amministrazione comunale che farà tutto quanto è possibile per favorire l’individuazione dei responsabili. Chiediamo collaborazione anche alla cittadinanza, sia nel supportare l’azione delle forze dell’ordine sia nel far valere la funzione educativa laddove è più importante e necessario, cioè all’interno della famiglia”, ha concluso Mario Simonelli.



Pubblicato il 8 Gennaio 2025