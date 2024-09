Vandali contro il monumento delle vittime di viale Giotto

Vandalizzato il monumento dedicato alle vittime di viale Giotto a Foggia che sorge nell’omonima via. Stando a quanto si è appreso, sconosciuti nel corso della notte hanno lanciato contro il monumento bottiglie di spumante (probabilmente nel corso di festeggiamenti) contro il cuore che riporta i nomi delle 67 vittime del crollo del palazzo avvenuto l’11 novembre del 1999 e che rappresenta la più grande tragedia dal dopoguerra per la città di Foggia. Sul posto questa mattina la polizia locale che ha verificato l’accaduto e attraverso testimonianze e visione di telecamere sta cercando di risalire agli autori.”Ho l’amaro in bocca e un groppo in gola per l’accaduto”, ha detto il presidente dell’associazione parenti delle vittime di viale Giotto Mimmo Caldarulo – non c’è rispetto nemmeno per la morte. A che pro colpire un luogo dove tante persone hanno perso la vita”



Pubblicato il 5 Settembre 2024