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Van Aert vince la Parigi-Roubaix davanti a Pogacar

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(Adnkronos) – Wout Van Aert vince la 123/a edizione della Parigi-Roubaix, terza classica monumento della stagione, dopo Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre. Il belga del team Visma Lease a Bike batte in uno sprint a due lo sloveno Tadej Pogacar che manca il primo successo nella corsa francese sul pavé. A completare il podio un altro belga Jasper Stuyve (Soudal-Quick Step) staccato di 13", segue a 15" l'olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech) tre volte vincitore della Roubaix.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Aprile 2026

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