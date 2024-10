Valorizzare e promuovere i prodotti tipici del territorio, le imprese agricole, la tradizione rurale e la riscoperta della cultura, mediante la crescita di forme di filiera corta e vendita diretta è l’obiettivo del progetto “Accorciamo le distanze – Mercati di Capitanata” promosso da Confagricoltura Foggia con la partecipazione delle aziende agricole Andreano Antonio, De Vita Pasquale, Dell’Aquila Donato Maria, Di Mola Francesco Saverio, Frattarolo Giancarlo, Ippolito Angelo, Mazzeo Maurizio, con il patrocinio del Comune di Castelluccio Valmaggiore e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Il progetto, finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 misura 16 “Cooperazione” – sottomisura 16.4, è stato presentato in conferenza stampa a Foggia martedì 15 ottobre dal presidente di Confagricoltura Foggia Filippo Schiavone e dal sindaco di Castelluccio Valmaggiore Pasquale Marchese. Presenti all’incontro anche Giuseppe Campanaro e Luigi Orsitto, rispettivamente direttore e vice direttore di Confagricoltura Foggia.

”Accorciamo le distanze” mira a promuovere non solo il patrimonio eno-gastronomico locale ma anche il turismo perché, come è avvenuto in tante zone del mondo, d’Europa e d’Italia, oltre a saper vendere i prodotti, bisogna saper vendere il territorio. E quello dei Monti Dauni è un territorio ancora inesplorato sotto diversi punti di vista», ha evidenziato il presidente Schiavone.

Ad esprimere soddisfazione per l’iniziativa è stato il Sindaco di Castelluccio Valmaggiore Pasquale Marchese che ha dichiarato: «È un’opportunità per fare rete anche con gli altri comuni dei Monti Dauni, perché solo stando insieme si può far crescere il territorio». Il sindaco ha, inoltre, evidenziato l’importanza della salute e della sana alimentazione perchè magiare bene significa fare welfare.

Durante la conferenza sono state illustrate le attività del progetto “Accorciamo le distanze – Mercati di Capitanata” che, nell’arco di 18 mesi, prevede la realizzazione di tre mercati locali, sei workshop, convegni e visite aziendali nelle aziende partner. Il tutto per implementare un percorso che porti al consolidamento di un mercato di prodotti a filiera corta.



Pubblicato il 16 Ottobre 2024