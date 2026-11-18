“Il patrimonio immobiliare oggetto di condoni e opere condonate è quello che ha più bisogno di interventi di riqualificazione: se noi lo congeliamo, di fatto creiamo un impedimento anche a tutte quelle che sono le opere di rigenerazione e riqualificazione degli immobili”. Lo afferma Marco Vignali, Consigliere Consiglio nazionale geometri laureati (Cngegl), nel corso della V edizione del convegno nazionale Valore Geometra, organizzato a Roma, dal titolo ‘Il valore della certezza semplificazioni, competenze e riforme per trasformare il patrimonio costruito in fattore di crescita, sostenibilità e sviluppo’.



Pubblicato il 18 Novembre 2026