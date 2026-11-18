“Abbiamo bisogno di un mercato sempre più trasparente e semplice e di svecchiare tutta una serie di norme che vanno a interferire in maniera lacunosa all’interno dell’attività. Ben venga quindi la proposta che oggi il Consiglio Nazionale dei Geometri pone sul tavolo: noi la sottoscriviamo con grande interesse, sicuri che possa essere foriera di quella che sarà una semplificazione normativa”. A dirlo è Fabrizio Segalerba, presidente nazionale Fiap – Federazione italiana agenti immobiliari professionali, in occasione della V edizione del convegno nazionale Valore Geometra, organizzato a Roma.



Pubblicato il 18 Novembre 2026