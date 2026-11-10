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Vallifuoco (Social Reporters): “Giornalismo in crisi, Brand Journalism Festival momento di dialogo

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“Il Brand Journalism Festival è un momento di dialogo, di confronto tra sensibilità diverse. Abbiamo messo allo stesso tavolo giornalisti, editori, comunicatori, ma anche istituzioni e università, per darsi nuove regole affinché l’etica dell’informazione, di chi comunica di chi informa, sia di altissimo livello”. Così Ilario Vallifuoco, Fondatore di Social Reporters e ideatore del Brand Journalism Festival ha descritto l’evento tenutosi a Milano.


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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