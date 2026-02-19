Attualità

Valle d’Aosta, 5 scialpinisti coinvolti da valanga: due feriti, uno è grave

(Adnkronos) – La valanga che oggi intorno alle 13.30 si è staccata in Valle d’Aosta a Punta Leysser, a quota 2.550 metri, ha coinvolto 5 scialpinisti. Due sono stati portati in Pronto soccorso, in seguito a un miglioramento delle condizioni meteo avverse che ha permesso l’avvicinamento e il recupero in elicottero.  Uno è in condizioni molto gravi, l’altro ferito e in condizioni in fase di valutazione. Tre, invece, sono rimasti illesi. 
Pubblicato il 19 Febbraio 2026

