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Valerio Lundini: “”Pochi show comici perché costano troppo? Non credo, si possono fare anche con
Valerio Lundini presenta alla Festa del Cinema di Roma ‘Cambogia’, il film d’esordio alla regia. Un attore che finisce intrappolato nel mondo della fiction che interpreta, mentre il suo personaggio prende il suo posto nella vita reale. È il punto di partenza della pellicola, che arriva nelle sale il 18 marzo 2027 con 01 Distribution. (Videonews di Lucrezia Leombruni)
Pubblicato il 21 Ottobre 2026