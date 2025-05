Valeria Marini nel cast di Beautiful come guest star italiana. Il set a Capri

(Adnkronos) –

Valeria Marini torna nelle vesti di attrice ed entra nel cast di Beautiful come guest star italiana. L'ex prima donna del Bagaglino ha partecipato alle riprese italiane del cast della soap opera statunitense che al momento si stanno svolgendo in Italia, tra Napoli e Capri. "La vita sa sorprenderti… a Capri ho vissuto un'emozione unica: tra bellezza, passione e magia pura. Grazie di cuore a tutti per l'affetto che mi dimostrate sempre", queste le parole che Valeria Marini ha aggiunto a corredo di un filmato in cui ha mostrato la sua avventura insieme al cast di Beautiful, e una piccola anticipazione di quello che sarà il suo ruolo nella soap opera. Come guest star, ci sarà anche Ginevra Lamborghini, secondogenita di Tonino Lamborghini, che ha partecipato alle riprese a Capri insieme alla soubrette. Tra i selfie condivisi su Instagram, non poteva mancare quello con Katherine Kelly Lang, l'attrice ha che ha raggiunto la fama internazionale interpretando il ruolo dell'iconica Brooke Logan.



Pubblicato il 30 Maggio 2025