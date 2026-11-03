Valeria Fioravanti morta a 27 anni per meningite, la madre: “”Troppe menzogne sentite in aula””

“La causa della morte di Valeria è stata la superficialità dei medici, non hanno approfondito”. Così la madre di Valeria Fioravanti (morta per meningite nel 2023 dopo essere stata visitata in diverse strutture sanitarie di Roma), al termine dell’udienza processuale in cui sono stati ascoltati i tre medici, uno del Policlinico Casilino e due dell’ospedale San Giovanni, accusati di omicidio colposo.



Pubblicato il 3 Novembre 2026